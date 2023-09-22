Мэр Ярославля показал эскизы мемориала погибшим в ходе СВО

В Ярославле представили предварительные эскизы мемориалов в память о ярославских бойцах СВО. Их в своем телеграм-канале показал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Обсуждение прошло 21 сентября по инициативе «Комитета семей воинов Отечества». На встрече были областные депутаты, главный архитектор Ярославля и федеральные эксперты. Мэр поделился последними наработками архитекторов.

«Специалисты сошлись во мнении, что мемориал нужно выполнить в едином стиле, но при разработке комплекса должны учитываться мнения родственников погибших бойцов. Эта индивидуальная работа продолжается»,— написал господин Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Пречистенской средней школе в Первомайском районе открыли мемориальную доску погибшему в ходе специальной военной операции.

Алла Чижова