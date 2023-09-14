В ярославской школе открыли памятную доску погибшему в СВО

В Пречистенской средней школе в Первомайском районе открыли мемориальную доску 25-летнему Дмитрию Букланову, погибшему в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Защитники Отечества | Ярославская область / «Вконтакте» Фото: Защитники Отечества | Ярославская область / «Вконтакте»

В министерстве рассказали, что молодой человек — уроженец Первомайского района. В прошлом году он подписал контракт и отправился на СВО добровольцем.

«Службу проходил в составе ремонтной роты мотострелкового полка, управлял бронетранспортером. Дмитрий Букланов погиб 15 ноября 2022 года»,— говорится в сообщении министерства. О том, что в школах области появятся памятные доски погибшим в специальной военной операции, ранее заявлял губернатор Михаил Евраев.

Алла Чижова