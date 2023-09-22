Суд арестовал экс-главу ОЭБиПК по Новосибирску и его заместителя

Сегодня Центральный райсуд Новосибирска, удовлетворив прошение следствия, заключил под стражу на два месяца (до 20 ноября) бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД по Новосибирску Андрея Хомина. Судебное заседание по ходатайству следователя проходило в закрытом для СМИ режиме.

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На этот же срок суд отправил в СИЗО Дмитрия Шило, который занимает пост замначальника отдела ОЭБиПК. Еще двум фигурантам дела сотрудникам полиции Денису Фетисову и Максиму Абрамову суд изберет меру пресечения сегодня.

Трех действующих и одного бывшего сотрудников МВД задержали вчера по делу о взятке (ст. 290 УК РФ). Они, по версии следствия, покровительствовали нелегальному игровому бизнесу. Расследованием коррупционного дела занимается 5-е управление Следственного комитета России. Получить комментарий ведомства не удалось.

В декабре 2022 года «Ъ-Сибирь» писал, что по подозрению во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ) силовики задержали начальника ОЭБиПК Центрального райотдела полиции Александра Умерова. В последующем суд неоднократно продлевал полицейскому срок заключения под стражей, в последний раз — до 20 ноября.

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Илья Николаев