Организатора краевых спортивных мероприятий нашли в культуре

По данным «Ъ-Прикамье», руководитель регионального «Управления по организации и проведению спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий» Евгений Хиль покинул занимаемую должность. В краевом минспорта эту информацию подтвердили, заметив, что господин Хиль уволился на минувшей неделе. Вместо Евгения Хиля на пост руководителя управления назначена Марина Кисленко. Отметим, что указанное учреждение среди всего прочего готовит проведение в Перми федерального форума «Россия — спортивная держава», который состоится в октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Кисленко, фото - личная страница Марины Кисленко в соцсети «ВКонтакте» Фото: Марина Кисленко, фото - личная страница Марины Кисленко в соцсети «ВКонтакте»

Марина Кисленко уже имеет опыт работы в госучреждениях, ранее она являлась заместителем МАУК «ПермьПарк», которое управляет парком «Счастье есть» в Кировском районе Перми. Также госпожа Кисленко работала замдиректора ДК им. Калинина. Согласно открытым данным, весной 2022 года Марина Кисленко занимала пост заместителя гендиректора ПДНТ «Губерния». В сервисе kartoteka.ru отмечается, что с 2014-го по 2015 годы госпожа Кисленко была учредителем ООО «Грейт Ивентс Груп», занимавшегося прочими вспомогательными услугами для бизнеса. В начале 2020 года эта компания была ликвидирована.

Напомним, что о возможном увольнении Евгения Хиля с поста «Управления по организации и проведению спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий» стало известно на минувшей неделе. Тогда Евгению Хилю — пятикратному победителю первенства России по кикбоксингу, семикратному чемпиону России по кикбоксингу – не продлили трудовой контракт в управлении.