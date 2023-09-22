В Томске задержали подростка за попытку диверсии на железной дороге

В Томске задержан местный житель 2007 года рождения за попытку поджога железнодорожного оборудования, сообщает транспортная полиция Сибири. Подозреваемого поймали с поличным ночью 19 сентября.

Молодой человек пытался устроить диверсию между станциями Томск-1 и Томск-2. Предложение о совершении поджога задержанный получил в одном из мессенджеров. Для этого он изготовил зажигательную смесь.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное по ч.3 ст. 30, и ч. 1 ст. 281 УК РФ (Покушение на совершение диверсии). Санкция статьи устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Кемерове передано в суд дело 16-летнего подростка, которого подозревают в диверсии на железной дороге. Он был задержан в апреле при попытке поджога оборудования, за выполнение задания фигурант получил от неизвестного «заказчика» 5 тыс. руб.

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Александр Киселев