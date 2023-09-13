Подросток из Кузбасса пойдет под суд за диверсию на железной дороге

В Кемерове дело 16-летнего подростка, которого подозревают в диверсии на железной дороге, передано в суд. Он был задержан в апреле при попытке поджога оборудования, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В одном из мессенджеров юноше предложили заработать денежные средства, для чего было нужно поджечь железнодорожный шкаф. За выполненное задание он получил 5 тыс. руб.», - сказано в сообщении.

Подростка на время следствия заключили под стражу. Ему предъявлены обвинения по ст. 281 (диверсия, максимальное наказание лишение свободы до 20 лет). Уголовное дело рассмотрит Кемеровский областной суд.

Ране «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Новосибирской области были задержаны трое местных жителей, в том числе двое подростков, за поджог железнодорожного релейного шкафа в Советском районе. За совершение преступления им было обещано 10 тыс. руб.

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Александр Киселев