Число отравившихся газом в Мордовии выросло до 37

Число пострадавших из-за отравления газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии выросло до 37 человек. Двое находятся в состоянии средней тяжести, сообщил глава республики Артем Здунов.

«В основном это студенты Краснослободского медколледжа, от 16 до 20 лет. Все пациенты госпитализированы, 34 человека — в Краснослободскую больницу, 1 — в Ковылкинскую, состояние удовлетворительное»,— написал господин Здунов в Telegram.

Глава регионального Минздрава Олег Маркин осмотрел пострадавших в Краснослободской больнице. По его мнению, угрозы для их жизни нет. «Показатели всех анализов в пределах нормы. Утром они будут осмотрены повторно»,— приводит слова министра пресс-служба правительства республики.

ЕДДС сообщала, что вчера, 21 сентября, жители Краснослободска массово жаловались на едкий запах газа на улицах, в подъездах и квартирах. Изначально газом отравились 22 учащихся медицинского колледжа, шестеро из них попали в реанимацию. У пострадавших фиксировали рвоту, слабость и головокружение.

Лаура Кеффер