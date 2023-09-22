Для спасения Сони Ланге не хватает 787 780 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Сони несовершенный остеогенез — врожденное заболевание, проявляющееся повышенной ломкостью костей. Девочка уже перенесла ряд переломов, в том числе три перелома бедра в одном и том же месте. Третий, полученный в июле этого года, оказался особенно сложным — из-за сильного смещения отломков Соне требуется неотложная операция по установке телескопического стержня Fassier-Duval, который "растет" вместе с костью. Если операцию не выполнить сейчас, то кости срастутся в неправильном положении, это будет не только затруднять ребенку ходьбу, но и повысит вероятность переломов из-за дальнейшей деформации».

Стоимость операции 1 880 780 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 900 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Приморье» соберут 43 тыс. руб. Не хватает 787 780 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Соню Ланге, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Сониной мамы — Натальи Андреевны Ланге. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).