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Коммерсантъ FM
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«В корне ситуация не меняется»

Дмитрий Дризе — о санкционной политике ЕС

Евросоюз выносит решения по антироссийским санкциям на основании данных из сомнительных источников, например, «Википедии», пишет Politico. Чиновники говорят, что у них просто физически не хватает времени на проверку фактов. Официальный представитель ЕС Петер Стано отметил, что списки утверждаются легитимными голосованием, а несогласным он предложил обратиться в суд. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что подобные публикации изменят текущее положение дел.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Издание Politico указывает на то, что решения о введении санкций против российских граждан евробюрократы порой принимают на основании весьма сомнительных данных. Кроме враждебной нам нынче «Википедии», в публикации в качестве источников информации указаны рекламные материалы, статьи новостных агентств и даже комментарии так называемых ботов.

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Иными словами, достоверность всего этого никто особо не проверяет. Довольствуются господа эксперты тем, что есть. Халтура, одним словом. Газета ссылается на «рабочие документы» Евросовета. Чиновники на условиях анонимности оправдываются: работаем в бешеном темпе — времени на все не хватает. Наша задача — оперативно оказывать давление на Россию. Благое дело делаем, а это многое прощает.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, по сути, косвенно признал данный факт. Он отметил, мол, источники информации — это наше дело. Главное, что итоговые решения принимаются коллегиально — на основании общего консенсуса стран-участников. Те же, кто попал в черные списки, всегда могут данный факт оспорить — на то есть справедливые европейские суды. Собственно, соответствующие процессы сейчас как раз активно идут.

Путем нехитрых логических заключений нетрудно прийти к выводу, что появление таких откровений в западной прессе в нужное время и в нужном месте открывает дополнительное окно возможностей все эти суды выигрывать. Интересное совпадение.

В целом есть такое убеждение, особенно на постсоветском пространстве, заключается оно в следующем: все, что пишет пресса недружественных стран, — непогрешимая истина в последней инстанции. И доверие к ней не то чтобы прямо абсолютное, но, скажем так, высокое, как и ко многому другому иностранному. Впрочем, это исключительно в порядке рассуждения, так что не будем отвлекаться.

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Да, есть такой грех — нет четкого механизма введения санкций. Иной страдает просто так, а другой, который вроде как заслуживает, напротив, рестрикций избегает. Вдвойне неприятно, когда ты пострадал, а коллега нет. Конечно, не все люди столь порочны, но, положа руку на сердце, и такое бывает. Проблема в том, что это ничего не изменит. Будут тщательнее выбирать источники. Тем более что сейчас спешки особо уже и нет. В корне ситуация не меняется.

На самом деле Запад не очень понимает, как строить отношения с Россией. Он никогда этого не понимал, и в этом отчасти причина того, что сейчас происходит. Где хороший, где плохой русский, как их различить — сплошь одна неопределенность. «Википедия» не дает на этот счет четких ответов. И где прикажете все это искать? Непонятно. Методичку разве что выпустить, но кому подобный труд доверить? А мы-то сами кем себя считаем? Хорошими или плохими? Сложно вот так взять и ответить. Так что куда ни кинь — всюду клин.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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