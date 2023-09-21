«В корне ситуация не меняется»

Евросоюз выносит решения по антироссийским санкциям на основании данных из сомнительных источников, например, «Википедии», пишет Politico. Чиновники говорят, что у них просто физически не хватает времени на проверку фактов. Официальный представитель ЕС Петер Стано отметил, что списки утверждаются легитимными голосованием, а несогласным он предложил обратиться в суд. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что подобные публикации изменят текущее положение дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Издание Politico указывает на то, что решения о введении санкций против российских граждан евробюрократы порой принимают на основании весьма сомнительных данных. Кроме враждебной нам нынче «Википедии», в публикации в качестве источников информации указаны рекламные материалы, статьи новостных агентств и даже комментарии так называемых ботов.

Иными словами, достоверность всего этого никто особо не проверяет. Довольствуются господа эксперты тем, что есть. Халтура, одним словом. Газета ссылается на «рабочие документы» Евросовета. Чиновники на условиях анонимности оправдываются: работаем в бешеном темпе — времени на все не хватает. Наша задача — оперативно оказывать давление на Россию. Благое дело делаем, а это многое прощает.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, по сути, косвенно признал данный факт. Он отметил, мол, источники информации — это наше дело. Главное, что итоговые решения принимаются коллегиально — на основании общего консенсуса стран-участников. Те же, кто попал в черные списки, всегда могут данный факт оспорить — на то есть справедливые европейские суды. Собственно, соответствующие процессы сейчас как раз активно идут.

Путем нехитрых логических заключений нетрудно прийти к выводу, что появление таких откровений в западной прессе в нужное время и в нужном месте открывает дополнительное окно возможностей все эти суды выигрывать. Интересное совпадение.

В целом есть такое убеждение, особенно на постсоветском пространстве, заключается оно в следующем: все, что пишет пресса недружественных стран, — непогрешимая истина в последней инстанции. И доверие к ней не то чтобы прямо абсолютное, но, скажем так, высокое, как и ко многому другому иностранному. Впрочем, это исключительно в порядке рассуждения, так что не будем отвлекаться.

Да, есть такой грех — нет четкого механизма введения санкций. Иной страдает просто так, а другой, который вроде как заслуживает, напротив, рестрикций избегает. Вдвойне неприятно, когда ты пострадал, а коллега нет. Конечно, не все люди столь порочны, но, положа руку на сердце, и такое бывает. Проблема в том, что это ничего не изменит. Будут тщательнее выбирать источники. Тем более что сейчас спешки особо уже и нет. В корне ситуация не меняется.

На самом деле Запад не очень понимает, как строить отношения с Россией. Он никогда этого не понимал, и в этом отчасти причина того, что сейчас происходит. Где хороший, где плохой русский, как их различить — сплошь одна неопределенность. «Википедия» не дает на этот счет четких ответов. И где прикажете все это искать? Непонятно. Методичку разве что выпустить, но кому подобный труд доверить? А мы-то сами кем себя считаем? Хорошими или плохими? Сложно вот так взять и ответить. Так что куда ни кинь — всюду клин.

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