На СвЖД разработали 15 новых маршрутов «Грузовых экспрессов»

В период с января по август 2023 года специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) разработали 15 новых маршрутов «Грузовых экспрессов». Как сообщили в пресс-службе СвЖД, всего сейчас 36 маршрутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Относительно аналогичному периоду прошлого года, количество маршрутов с начала года увеличилось на 40%. По данным СвЖД, это обусловлено растущими потребностями предприятий автодорожной и нефтегазовой отраслей в строительных грузах.

Самыми востребованными направлениями отправки «Грузовых экспрессов» со станции Екатеринбург — Сортировочный стали станции Горьковской железной дороги Агрыз и Юдино, а также север Уральского федерального округа.

Сервис «Грузовой экспресс» дает клиентам возможность включать свои вагоны в регулярные поезда, которые курсируют по графику. Всего с начала года в рамках сервиса перевезено 666,4 тыс. тонн грузов.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. На СвЖД в августе 2023 года погрузили 12,5 млн тонн грузов, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, в январе-августе 2023 года на СвЖД разработали 31 новый маршрут для ускоренных грузоперевозок, в том числе и 23 контейнерных.

Полина Хабарова

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