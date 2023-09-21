Amazon добавила в голосового помощника Alexa новые функции ИИ

Американская корпорация Amazon обновила своего голосового помощника Alexa, интегрировав в него функции языковой модели Alexa LLM по управлению умным домом. Благодаря новому функционалу Alexa сможет выполнять несколько команд одновременно, а также будет лучше интерпретировать контекст и понимать разговорные фразы.

Как заявил старший вице-президент Amazon по устройствам и сервисам Дейв Лимп в интервью The Verge, нейросеть Alexa LLM отличается от ее аналогов ChatGPT и Bard тем, что заточена непосредственно под управление умным домом и оптимизирована для работы с голосовым помощником. По словам господина Лимпа, сегодня необходимы кардинальные перемены в сегменте голосовых помощников, поскольку все десять лет с момента их создания улучшения носили скорее эволюционный, чем революционный характер. Часть функций Alexa, отвечающих за «сверхчеловеческое» понимание команд, в будущем может стать платной.

Alexa сможет автоматически поднять температуру в доме, если пользователь пожалуется, что стало холодно. Если заявить Alexa, что пол грязный, голосовой помощник самостоятельно вызовет робот-пылесос. Если попросить сделать свет «жутким», Alexa самостоятельно поймет, что от него хочет пользователь, и поменяет освещение в соответствии со своей интерпретацией. Можно будет быстро и просто задавать регулярные настройки вроде включения кофеварки и будильника в одно и то же время по утрам.

Евгений Федуненко