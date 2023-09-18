Путин передал Росимуществу доли Amedia в крупнейшей типографии Черноземья

Владимир Путин передал доли норвежского медиахолдинга Amedia в крупнейшей типографии Черноземья «Прайм принт Воронеж» во временное управление Росимущества. Соответствующий указ президента был опубликован на портале правовой информации РФ. Аналогичные решения господин Путин принял по типографиям в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Челябинске.

Amedia Eastern Europe AS владела шестью типографиями «Прайм Принт» (Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Воронеж и Новосибирск) с 1998 года. После ухода с российского рынка в апреле 2022 года компания передала свою долю в воронежской и новосибирской типографиях миноритариям. «Прайм Принт» в Воронеже достался совладельцу издательского дома «Свободная пресса», писателю и публицисту Александру Лапину. «Прайм Принт» в Новосибирске сначала перешла к Shkulev Media Holding, а затем — к АО «Советская Сибирь». Все права акционера остальных четырех типографий (Москва, Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург) достались главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан иноагентом).

Как писал «Ъ-Черноземье», норвежский холдинг Amedia как минимум до 27 февраля 2023 года оставался мажоритарным акционером юрлица типографии АО «Прайм принт Воронеж» с долей в 56%. В конце февраля этого года АО было ликвидировано как юридическое лицо, и его правопреемником стало одноименное ООО, сообщается в данных базы Kartoteka.ru. 56% в нем, по данным на 7 июля, по-прежнему принадлежали норвежской компании Amedia Eastern Europe AS. Однако в Amedia назвали это «формальностью», поясняя, что доли холдинга были «по доверенности» переданы в управление Александру Лапину, а норвежские партнеры «не получают свою часть прибыли».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Печатные воспоминания».

Алина Морозова

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