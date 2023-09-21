Самым результативным матчем в первом туре группового этапа Лиги чемпионов стала встреча «Бавария»—«Манчестер Юнайтед». Команды на двоих забили семь мячей. «Бавария» выиграла со счетом 4:3. Но победу команды Томаса Тухеля в Мюнхене предсказывали как эксперты, так и букмекеры. Неожиданности ждали поклонников футбола в других встречах. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Schrader, AP Фото: Matthias Schrader, AP

Первая мини-сенсация в Лиге чемпионов все-таки грянула. «Бенфика» на своем поле проиграла клубу «Зальцбург» (0:2). Австрийская команда системы Red Bull, конечно, быстрая и обученная, но по финансам далеко не в топе. Общая стоимость игроков здесь — около €200 млн. Это примерно как у «Зенита», в котором еще играл Малком. «Бенфика» вдвое богаче и к тому же дома играет здорово, поэтому букмекеры шансов «Зальцбургу» практически не оставляли.

Но футбол — игра непредсказуемая. Кто думал, что хозяева получат два пенальти в свои ворота в самом дебюте, а Антониу Силва схлопочет красную каточку? При этом «Зальцбург» реализовал лишь один одиннадцатиметровый из двух назначенных, но и этого в итоге гостям хватило, чтобы поверить в себя. Во втором тайме они подловили увлекшуюся атаками «Бенфику» и забили второй мяч.

Еще один неожиданный результат могла преподнести новая команда Арсена Захаряна. «Реал Сосьедад» долгое время обыгрывал «Интер» (1:0) и пропустил лишь в концовке. В итоге ничья (1:1), но итальянский клуб было не узнать. Слишком много сил и эмоций забрала победа над «Миланом» в минувшие выходные, уверен Игорь Шалимов, который сам играл в Италии:

«"Интер" потратил достаточно эмоций на дерби. И во время игры, и после».

Что касается Захаряна, то он на поле так и не появился. Так что пока россиянин может быть доволен только заплатой в €1,5 млн за сезон. А вот получить место в основном составе басков Захаряну будет очень сложно, уверен футбольный эксперт Владимир Быстров:

«Ему нужно приложить много усилий в тренировочном процессе. За красивые глаза, за какие-то прошлые заслуги там никто не будет выпускать в стартовом составе и на замену — там надо только пахать».

Так что пока в Лиге чемпионов наслаждаемся голами ярких футболистов из других стран. Благо их немало. Самой результативной получилась встреча с яркой вывеской «Бавария»—«Манчестер Юнайтед». Мюнхенский клуб выиграл со счетом 4:3. Правда, если быть до конца откровенным, то интрига тут так и не родилась. Хозяева вели игру, вели в счете долгое время, а еще три мяча клубы забили друг другу с 88-й по 95-ю минуту. Это была по настоящему искренняя концовка, и не просто так комментатор Роман Нагучев сравнивал игру с дворовым футболом:

«Он решил пробить по воротам и забить. Такое ощущение, что команды будут играть, пока мать домой не позовет. Выглядит все как во дворе, и это замечательно».

Правда, не будем забывать, что у «Баварии» цена состава €500 млн. У «Манчестер Юнайтед» — почти €1 млрд. Это так, для справки. Эти клубы, по крайней мере, футбол выдали на все деньги, а вот «Реал» в Мадриде еле дожал дебютанта — «Юнион» (Берлин). Единенный гол аж на 94-й минуте забил Джуд Беллингем.

В остальных встречах так же выиграли те, кому и положено. «Арсенал» вынес ПСВ (4:0), «Наполи» дожал «Брагу» — 2:1. Хвича Кварацхелия не забил, но в Лиге чемпионов все только начинается. Групповой турнир будет продолжаться аж до середины декабря, так что ярких мячей, в том числе и от Кварацхелии, а, может, чем черт не шутит, и от Захаряна мы все же дождемся.

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