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Коммерсантъ FM
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Концерт Snoop Dogg в Ереване перенесли из-за протестов

Организаторы перенесли выступление американского рэпера Snoop Dogg, запланированное на 23 сентября в Ереване, на неопределенный срок из-за массовых протестов. Митинги оппозиции в Армении начались на фоне нового конфликта в Нагорном Карабахе и невмешательства официального Еревана.

«С прискорбием сообщаем, что правительство Армении официально сообщило о решении перенести концерт Snoop Dogg, запланированный на 23 сентября»,— сообщили организаторы концертов в Армении Doping Space.

Комментарии поклонников под постом в Instagam (социальная сеть принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией и запрещена) Doping Space о переносе были неоднозначны. Одни решили продать билеты, потому что думают, что концерт не состоится вовсе. Другие решили спекулировать на цене, поэтому купили билеты сейчас из-за их низкой цены. Некоторые пользователи социальных сетей предложили полностью отменить концерт.

Российские туроператоры ранее предлагали туры в Ереван на концерт рэп-исполнителя.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Баку потребовал вывести все армянские войска из региона и распустить «режим в Степанакерте». Ереван назвал происходящее в Нагорном Карабахе «широкомасштабной агрессией», но заявил, что не держит своих военных в регионе. На следующий день при посредничестве российских миротворцев власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласились сложить оружие.

После этого армянская оппозиция потребовала отставки правительства Никола Пашиняна. Акция протеста проходит у здания парламента. Митингующие стояли с плакатами «Пашинян, уходи». Демонстранты забрасывают правоохранителей бутылками и яйцами. Полиция Еревана сообщила «Интерфаксу» о 30 задержанных.

Подробнее о конфликте в Нагорном Карабахе — в публикации «Ъ» «На свой Арцах и риск».

Дельгир Манджиева

Фотогалерея

«Антитеррористическая операция» Азербайджана в Карабахе

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19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил &lt;br>На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции &lt;br>На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек &lt;br>На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута &lt;br>На фото: последствия обстрела Степанакерта

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах &lt;br>На фото: последствия обстрела Степанакерта

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия &lt;br> На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе&lt;br> На фото: митинг в Ереване

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе
На фото: митинг в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет&lt;br> На фото: митинг у правительства Армении

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет
На фото: митинг у правительства Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга в Ереване и силовики

Участники митинга в Ереване и силовики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку &lt;br> На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку
На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

Фото: AP / Siranush Sargsyan

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе &lt;br> На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе
На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР&lt;br> На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР
На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города

Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе

Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха

Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване

Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе
На фото: митинг в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет
На фото: митинг у правительства Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга в Ереване и силовики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку
На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

Фото: AP / Siranush Sargsyan

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе
На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР
На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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