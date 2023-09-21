Концерт Snoop Dogg в Ереване перенесли из-за протестов

Организаторы перенесли выступление американского рэпера Snoop Dogg, запланированное на 23 сентября в Ереване, на неопределенный срок из-за массовых протестов. Митинги оппозиции в Армении начались на фоне нового конфликта в Нагорном Карабахе и невмешательства официального Еревана.

«С прискорбием сообщаем, что правительство Армении официально сообщило о решении перенести концерт Snoop Dogg, запланированный на 23 сентября»,— сообщили организаторы концертов в Армении Doping Space.

Комментарии поклонников под постом в Instagam (социальная сеть принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией и запрещена) Doping Space о переносе были неоднозначны. Одни решили продать билеты, потому что думают, что концерт не состоится вовсе. Другие решили спекулировать на цене, поэтому купили билеты сейчас из-за их низкой цены. Некоторые пользователи социальных сетей предложили полностью отменить концерт.

Российские туроператоры ранее предлагали туры в Ереван на концерт рэп-исполнителя.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Баку потребовал вывести все армянские войска из региона и распустить «режим в Степанакерте». Ереван назвал происходящее в Нагорном Карабахе «широкомасштабной агрессией», но заявил, что не держит своих военных в регионе. На следующий день при посредничестве российских миротворцев власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласились сложить оружие.

После этого армянская оппозиция потребовала отставки правительства Никола Пашиняна. Акция протеста проходит у здания парламента. Митингующие стояли с плакатами «Пашинян, уходи». Демонстранты забрасывают правоохранителей бутылками и яйцами. Полиция Еревана сообщила «Интерфаксу» о 30 задержанных.

Подробнее о конфликте в Нагорном Карабахе — в публикации «Ъ» «На свой Арцах и риск».

Дельгир Манджиева