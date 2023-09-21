На Урале будут судить экс-главу дома культуры из-за травмы подростка-гимнаста

Белоярском районном суде Свердловской области будут судить экс-руководителя дома культуры «Ровесник» в Заречном, где в цирковой студии получил травму подросток-гимнаст. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщина обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Напомним, инцидент произошел 4 апреля. 14-летний подросток упал с высоты 2,5 м из-за того, что при выполнении номера «гимнасты на ремнях» оборвался металлический трос. В результате мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами головы и позвоночника.

По версии следствия, в сентябре 2017 года для использования в работе цирковой студии «Арена» были закуплены лебедка, трос и другое необходимое оборудование, однако их техническое обслуживание в установленные сроки не проводилось.

По данным прокуратуры, обвиняемая, занимая должность директора дома культуры, не контролировала безопасность использования акробатического оборудования, не заключала договоры на его обслуживание, не проводила диагностику с привлечением специалистов.

Напомним, уголовное дело находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Как ранее сообщил порталу E1.ru глава городского округа Заречный Андрей Захарцев, трудовой договор с руководителем дома культуры был расторгнут 29 мая по инициативе работодателя. Женщина была отстранена от должности за неисполнение обязанности, предусмотренной договором.

Полина Хабарова

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