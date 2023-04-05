В Заречном у гимнаста-подростка оборвался трос при выполнении трюка на трехметровой высоте, возбуждено уголовное дело

В цирковой студии «Арена» (Заречный, Свердловская область) 14-летний подросток упал с трехметровой высоты из-за того, что при выполнении номера «гимнасты на ремнях» оборвался металлический трос. В результате мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами головы и позвоночника. Прокуратура организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

По данному факту следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, санкции по статье предусматривают до шести лет лишения свободы), сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Предварительно, инцидент произошел в результате возникших неполадок в оборудовании, задействованном в цирковом номере. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по одной из отрабатываемых версий, ЧП могло произойти из-за изношенности каната под потолком. На место происшествия выезжали эксперт-криминалист и следственно-оперативная группа территориального ОВД.

Напомним, в Югре 14-летний подросток чуть не утонул на тренировке по плаванью. По версии следствия, инцидент произошел в связи с тем, что старший тренер по плаванию «не приняла мер к осуществлению контроля за посетителями бассейна, не обеспечила соблюдения посетителями дисциплины и правил техники безопасности». Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ.

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Диана Сунагатуллина