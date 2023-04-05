Бастрыкину представят доклад по факту падения гимнаста-подростка при выполнении циркового трюка в Заречном

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о травмировании подростка в цирковой студии в Заречном (Свердловская область), сообщила пресс-служба ведомства. Напомним, 14-летний подросток упал с трехметровой высоты из-за того, что при выполнении номера «гимнасты на ремнях» оборвался металлический трос. В результате мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами головы и позвоночника.

Предварительно, инцидент произошел в результате возникших неполадок в оборудовании, задействованном в цирковом номере. Как уточнял начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по одной из отрабатываемых версий, ЧП могло произойти из-за изношенности каната под потолком. На место происшествия выезжали эксперт-криминалист и следственно-оперативная группа территориального ОВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Доклад о первоначальных результатах расследования дела главе СКР представит руководитель свердловского управления Анатолий Надбитов.

Ранее Александр Бастрыкин поручал разобраться в ситуации, когда в Югре 14-летний подросток чуть не утонул на тренировке по плаванью. По версии следствия, инцидент произошел в связи с тем, что старший тренер по плаванию «не приняла мер к осуществлению контроля за посетителями бассейна, не обеспечила соблюдения посетителями дисциплины и правил техники безопасности». Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ.

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Диана Сунагатуллина