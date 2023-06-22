Utair запустила дополнительный рейс Тюмень — Ереван

Авиакомпания Utair запустила дополнительный прямой рейс Тюмень — Ереван, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Вылет во вторник из Тюмени — в 21:20, из Еревана — в 01:20 (среда). В воскресенье из Тюмени — 07:45, из Еревана — в 11:20. Время в пути — 4 часа 5 минут. Стоимость билетов на сайте авиакомпании начинается от 9 тыс. руб.

Напомним, Utair с 3 мая запустил рейс Тюмень — Худжанд (Таджикистан), а со 2 июня рейс Тюмень – Бодрум (Турция).

Полина Хабарова

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