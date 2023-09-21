Ценник на дизельное топливо в Удмуртии вырос на 48 копеек за неделю

В Удмуртии с 12 по 18 сентября вновь зарегистрировали рост стоимости нефтепродуктов. Так, по данным Удмуртсата, наиболее значительно вырос ценник на дизельное топливо — 48 коп. Стоимость литра достигла 61,72 руб.

Подорожал также бензин марок АИ-92 и АИ-95 — на 7 коп. и 1 коп. соответственно, а стоимость топлива составила 49,7 и 53,83 руб. Ценник на бензин АИ-98 не изменился. Его стоимость осталась на уровне 60,3 руб. за литр.

Напомним, неделей ранее данные нефтепродукты также выросли в цене. В Удмуртии проверяют стоимость мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и других составляющих, которые учитываются в конечных ценах для потребителей, в том числе и для аграриев. В частности, будет оцениваться экономическая обоснованность стоимости.