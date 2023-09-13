Возможность манипуляции с ценами на бензин и дизтопливо проверят в Удмуртии

В Удмуртии проверят стоимость мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и других составляющих, которые учитываются в конечных ценах для потребителей, в том числе и для аграриев. В частности, будет оцениваться экономическая обоснованность стоимости, сообщает пресс-служба регионального УФАС России.

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Соответствующее поручение поступило от Центрального аппарата антимонопольной службы, а причиной стал мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов. Ведомство проанализирует цепочку формирования ценника от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации.

В случае выявления нарушений примут меры антимонопольного реагирования.

Отметим, что по данным, представленным на сайте Банка России, стоимость моторного топлива в июле оказалась на 3,82% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. При этом в сравнении с июнем этого года рост составил 1,41%.

Напомним, ранее стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали одно обращение со стороны аграриев о прекращении поставок дизельного топлива. При этом в целом по России работники агропромышленного комплекса сообщали о сложностям с дефицитом дизельного топлива.