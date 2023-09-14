Дизельное топливо в Удмуртии подорожало на 28 копеек за неделю

В Удмуртии в период с 5 по 11 сентября зафиксировали увеличение цен на ряд нефтепродуктов. По данным Удмуртстата, наиболее значительно выросло в цене дизельное топливо, которое за неделю стало дороже на 28 коп. Ценник достиг 61,24 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 7 и 6 коп., а стоимость топлива составила 49,63 и 53,82 руб. соответственно. При этом бензин АИ-98 в цене не изменился. Его стоимость осталась на уровне 60,3 руб. за литр.

Напомним, в Удмуртии проверят стоимость мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и других составляющих, которые учитываются в конечных ценах для потребителей, в том числе и для аграриев. В частности, будет оцениваться экономическая обоснованность стоимости.

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