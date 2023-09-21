Мусоросортировочный комплекс под Сысертью построят за 13,8 млрд рублей

К 2027 году компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым, планирует построить в Сысертском городском округе (Свердловская область) мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн. Его стоимость составит 13,8 млрд руб., сообщили на презентации проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Таначева / Коммерсантъ Фото: Анастасия Таначева / Коммерсантъ

В экологический кластер, площадь которого составит 154 га, войдут мусоросортировочный завод, участки компостирования, полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), а также защитно-рекреационная зона с парком и предприятиями для переработки вторсырья. Предполагается, что площадка будет принимать отходы IV и V классов опасности. Поступление отходов I, II, III опасности запрещено по условиям концессионного соглашения.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что местные жители выступают против строительства мусоросортировочного комплекса. Накануне, 20 сентября, представители оператора проекта и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов презентовали проект экокластера местным жителям, чтобы развеять их сомнения.

Подробнее о том, как прошла встреча — в материале «Ъ-Урал» «Не имеет эта земля отношения к сельхозобращению».

Анастасия Таначева

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