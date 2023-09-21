Заказчики строительства дамбы в Уссурийске отправлены под домашний арест

Фрунзенский районный суд Владивостока сегодня, 21 сентября, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца для директора муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика» (МКУ СЕЗЗ) Дмитрия Бобрыша и его заместителя Анны Токарской. По сообщению Следственного управления СКР по Приморью, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, действия руководителей МКУ СЕЗЗ привели к прорыву недостроенной дамбы во время прохождения тайфуна «Ханун» и затоплению микрорайона «Семь ветров».

Как ранее сообщило СУ СКР по Приморью, в марте 2022 года МКУ СЕЗЗ был заключен контракт с ООО «Строй Дор Строй» на строительство дамбы в районе улицы Раздольная, которая должна защищать микрорайон «Семь ветров» от наводнений. Работы по установке шлюза-регулятора, в частности, должны были быть выполнены до 31 марта текущего года. Но только 21 апреля директор МКУ СЕЗЗ Бобрыш, по версии следствия, направил претензионное требование о необходимости выполнить работы по установке шлюза в срок до 1 мая. Однако это так и не было сделано строителями, и в результате 12 августа, констатирует следствие, «произошел промыв тела дамбы в месте производства работ».

МКУ СЕЗЗ организует и контролирует выполнение работ, проводимых за счет бюджетных средств, направленных на строительство вновь начинаемых строек и объектов, а также их капитальный ремонт, говорится на сайте мэрии Уссурийска.

Ранее следствие сообщало о возбуждении еще двух уголовных дел по факту прорыва дамбы в Уссурийске. По информации прокуратуры Приморья, из-за прорыва дамбы были подтоплены 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и более 15 капитальных гаражей в районе улицы Раздольной. Ущерб гражданам оценивается в сумму не менее 39 млн руб.

Алексей Чернышев, Владивосток