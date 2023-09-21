42% работодателей Ижевска организуют прививки против гриппа для сотрудников

В столице Удмуртии 42% работодателей организуют прививки от гриппа для сотрудников в своих компаниях. Еще 10% опрошенных представителей компаний закупают медицинские маски, чтобы предотвратить эпидемию, а в 5% проводят санобработку помещений. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob. Однако 30% работодателей мер не предпринимают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сами жители Ижевска преимущественно считают, что вакцинироваться от гриппа не нужно ежегодно. Такого мнения придерживаются 53% опрошенных. Еще 29% респондентов поддерживают прививки от гриппа, если нет противопоказаний. Отметим, что чаще за вакцинацию выступают ижевчане моложе 34 лет (34%).

Напомним, в Удмуртии со второй недели сентября регистрируют незначительный рос заболеваемости коронавирусом, а случаев гриппа не установлено. Однако в торговых центрах, несмотря на отсутствие заболевших, открывают дополнительные пункты вакцинации. Бесплатно поставить прививку от гриппа можно в ТЦ «Сигма» и «Талисман».