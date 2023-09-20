Вакцинировать жителей Ижевска от гриппа начнут в торговых центрах

В столице Удмуртии на базе торговых центров начнут работать дополнительные пункты вакцинации от гриппа. Поставить прививку можно бесплатно, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В частности, 21 и 22 сентября вакцинироваться можно в торговом центре «Сигма» на переулке Широкий. Прививочные бригады здесь будут работать с 15:00 до 20:00.

В торговом центре «Талисман» на улице Холмогорова поставить прививку можно будет 22 и 29 сентября с 15:00 до 19:00. В субботу, 23 сентября, вакцинировать будут с 11:00 до 15:00.

Напомним, в Удмуртии вакцинацию от гриппа прошли более 100 тыс. жителей. При этом на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Согласно статистике, первые случаи гриппа появляются в октябре-ноябре, а пик заболеваемости приходится на январь-февраль.