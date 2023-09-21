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«Ведомости»: ОСК переедет в Москву после оптимизации и сократит персонал

Управляющая компания Объединенной судостроительной корпорации, которая перешла под управление ВТБ, может переехать из Санкт-Петербурга в Москву. До этого корпорация может радикально сократить административный персонал. Об этом «Ведомостям» рассказали пять источников, работающих на судостроительных предприятиях и в компаниях—заказчиках корпорации.

По словам источников, скорее всего компания разместится в одном из офисов в «Москва-Сити», а не в бизнес-центре «Легион II», где она работала с 2016 года. Переедет ли компания в офисные помещения ВТБ в башне «Федерация», или будет снимать площади, собеседники «Ведомостей» не знают. По словам близкого к корпорации источника, переезд в «Москва-Сити» имеет смысл: в этом случае корпорация работала бы рядом с офисами ВТБ и Минпромторга.

Представитель корпорации заявил «Ведомостям», что вопрос о том, какие подразделения будут находиться в Москве, а какие — в Санкт-Петербурге, находится в стадии проработки. Переезд в «Москва-Сити» или какие-либо здания ВТБ он не подтвердил.

Из открытых источников следует, что сегодня в головной компании работает 500 человек. На всех предприятиях корпорации — больше 100 тыс. человек в 15 регионах. Источники «Ведомостей» на судостроительном заводе и в компании—заказчике строительства судов, а также в одном из проектных бюро говорят, что численность персонала головной компании уменьшат до 180 человек. Такую цифру якобы называл новый гендиректор Андрей Пучков. Однако представитель корпорации заявил, что целевая численность в 180 человек «никогда не обсуждалась».

Ранее глава правления ВТБ Андрей Костин заявил, что у корпорации огромные финансовые проблемы и что судостроительная отрасль «все время на подсосе государства». В 2022 году корпорация получила около 20 млрд руб. чистого убытка при выручке 350 млрд руб.

О переходе ОСК под управление ВТБ — в материале «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

Анастасия Ларина

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