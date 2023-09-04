Тамбовскую «Первую строительную компанию» могут обанкротить из-за 26,6 млн рублей долга

Арбитражный суд Тамбовской области получил заявление о признании банкротом местного ООО «Первая строительная компания» (ПСК). Иск еще не принят к производству, следует из картотеки дела.

С заявлением обратился другой тамбовский застройщик — ООО СЗ «Техком». Сумма долга составляет 26,6 млн руб. Причина возникновения задолженности не раскрывается.

С 2021 года компании также спорят за 119,7 млн руб. Как следует из документации, «Техком» был подрядчиком ПСК на строительстве второй очереди девятиэтажного дома в Мичуринске. Очередное заседание по этому делу состоится в конце сентября.

По данным Kartoteka.ru, ООО ПСК зарегистрировано в Мичуринске в июне 2002 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10,5 млн руб. В 2022 году выручка составила 96,3 млн руб., чистая прибыль — 77,7 млн. Гендиректором и владельцем 4,76% является Олег Семенов. Остальные 95,24% принадлежат самой компании.

До декабря 2021 года господин Семенов также был единственным учредителем «Техкома». Сейчас эта компания принадлежит в равных долях Галине Дубровской и Галине Соколовой.

Из Единой информационной системы жилищного строительства следует, что у ПСК есть построенный дом в ЖК «Седьмое счастье» в Мичуринске. Он был сдан в 2022 году. Новых объектов у ПСК не указано.

О банкротстве крупного тамбовского застройщика читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Козерог" не убежал от кредиторов».

Александр Прытков

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