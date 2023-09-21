Бывший первый вице-губернатор стал вице-спикером омского заксобрания

Валерий Бойко, избранный депутатом законодательного собрания Омской области по итогам довыборов 9-10 сентября, занял пост вице-спикера регионального парламента. Соответствующее решение приняла сессия заксобрания, которая прошла 21 сентября.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее господин Бойко занимал пост первого вице-губернатора. После смерти в мае этого года спикера заксобрания Владимира Варнавского были назначены довыборы в Муромцевском одномандатном округе №16. Кандидатуру Валерия Бойко выдвинула «Единая Россия». Он набрал 65,09% голосов.

Господин Бойко стал вице-спикером вместо единоросса Александра Артемова, который был избран председателем заксобрания после смерти господина Варнавского.

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Валерий Лавский