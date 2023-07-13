«Мы не видим других вариантов»

На последней перед летними каникулами сессии Законодательного собрания Омской области его новым спикером на безальтернативной основе избран руководитель фракции «Единой России» (ЕР), заместитель председателя регионального парламента Александр Артемов. Он сменил Владимира Варнавского, руководившего заксобранием около 30 лет и скончавшегося в мае этого года. Господин Артемов выразил надежду на то, что заксобрание под его руководством будет работать единой командой и пообещал «не перетягивать канат» во взаимоотношениях с исполнительной властью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый спикер заксобрания Александр Артемов пообещал не заниматься «перетягиванием каната» с исполнительной властью

Фото: Законодательное Собрание Омской Области Новый спикер заксобрания Александр Артемов пообещал не заниматься «перетягиванием каната» с исполнительной властью

Фото: Законодательное Собрание Омской Области

Сессия заксобрания Омской области, состоявшаяся 13 июля, рассмотрела вопрос об избрании нового председателя регионального парламента. Кресло спикера опустело после смерти в мае на 77-м году жизни Владимира Варнавского — ветерана омской и федеральной (в 1996–2002 годы занимал пост вице-спикера Совета Федерации) политической сцены. Он возглавил заксобрание в 1994 году и не покидал этот пост до самого конца.

Итог борьбы за должность спикера стал понятен в начале июля, когда конференция регионального отделения ЕР выдвинула кандидатуру другого ветерана омской политики — Александра Артемова. За него участники конференции проголосовали почти единогласно. Во фракцию ЕР, по данным сайта заксобрания, входят 26 депутатов из 44.

В апреле 2023 года Александру Артемову исполнилось 60 лет. Политическую карьеру он начал в 1986 году с поста второго секретаря тарского горкома ВЛКСМ. Занимал должности главы администрации Тарского района, председателя комитета по молодежной политике и туризму, затем управляющего делами обл­администрации. В 2003 году господина Артемова назначили заместителем губернатора, в 2004-м — заместителем председателя правительства региона, руководителем аппарата губернатора. Тогда областью руководил Леонид Полежаев. В 2011 году впервые был избран депутатом заксобрания. В областном парламенте занял посты руководителя фракции ЕР и вице-спикера.

В ходе сессии секретарь регионального отделения ЕР, депутат заксобрания Вадим Бережной назвал Александра Артемова «человеком, который связал свою судьбу с судьбой нашего региона». По словам господина Бережного, господина Артемова знают во всей области, а он, в свою очередь, «знает людей нашей области». Он отметил, что кандидата в омские спикеры утвердили в президиуме генсовета «Единой России».

Рассмотрение вопроса на сессии не было долгим. «Мы поддерживаем, конечно, Артемова»,— сказал руководитель фракции «Коммунистов России» (три депутата.— „Ъ“) Владимир Казанин. При этом он обратил внимание кандидата на то, что во многих региональных парламентах у спикера есть заместитель от «малых» фракций.

«Фракция „Справедливая Россия“ (два депутата.— „Ъ“) предлагает поддержать кандидатуру Александра Артемова. Нам кажется, что в данный период времени это наиболее оптимальная кандидатура для эффективной работы нашего парламента. Мы не видим других вариантов, поэтому будем в полном составе голосовать „за“»,— изложил партийную позицию руководитель фракции Андрей Жуковский.

Других кандидатов на пост спикера не оказалось. Представители фракций КПРФ (10 депутатов), ЛДПР (один) и «Новых людей» (два) свою позицию не высказывали. В итоге в ходе тайного голосования Александра Артемова поддержали 30 депутатов, против высказались девять.

Против голосовали члены фракции КПРФ. Как пояснили „Ъ-Сибирь“ в региональном отделении Компартии, такое решение было принято в соответствии с требованиями партийной дисциплины. В то же время, как отметил представитель КПРФ, у партии нет претензий к деловым качествам Александра Артемова, которого он назвал «нейтральной фигурой».

Несмотря на наличие голосов против, новый спикер выразил надежду на то, что заксобрание будет работать оставшиеся этому созыву три года «одной командой». В числе проблем, стоящих перед Омской областью и требующих внимания, Александр Артемов назвал миграцию населения, инвестиционный климат и увеличение доходной части бюджета. «Да, мы сегодня две ветви власти: представительная ветвь власти, исполнительная ветвь власти,— отметил он, обращаясь к присутствовавшему на сессии врио губернатора Виталию Хоценко.— Вместе с этим мы — ветви одного дерева, дерево называется государство российское. Поэтому здесь перетягивание каната, сразу могу сказать, приведет только лишь к ухудшению общественно-политической ситуации».

Напомним, что господин Хоценко был назначен врио губернатора в конце марта этого года, и ранее отношения к Омской области не имел. «Единая Россия» выдвинула его кандидатом на пост главы региона на выборах, которые пройдут 9–10 сентября. «Правительство вас поддерживает. Уверен, что вместе мы сделаем большое хорошее дело. Сегодня важно объединиться»,— сказал врио губернатора, поздравляя Александра Артемова с новой должностью.

«Альтернатив особых не было. Александр Артемов по длительности нахождения в омской политике — почти как Владимир Варнавский. Это, безусловно, опытный политик. Это политик, который вызывает минимум аллергии у основных групп влияния»,— прокомментировал итоги выборов спикера омский политолог Иван Жуков. По его мнению, новый председатель заксобрания будет придерживаться линии компромисса с другими политическими силами, и вряд ли на этом пути «у него возникнут особые сложности».

Как сообщили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе РО ЕР, в ближайшее время Александр Артемов останется на посту руководителя партийной фракции заксобрания.

Валерий Лавский