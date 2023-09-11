Первый вице-губернатор Омской области стал депутатом заксобрания

Омский первый вице-губернатор Валерий Бойко одержал победу на выборах депутата законодательного собрания региона в Муромцевском одномандатном округе №16. Об этом сообщили в избирательной комиссии Омской области.

Господин Бойко, выдвинутый «Единой Россией», набрал 65,09% голосов. Всего в этом округе баллотировались пять кандидатов. Вторым по числу полученных голосов оказался представитель ЛДПР, студент Александр Сныткин (13,07%).

Как сообщал «Ъ-Сибирь», дополнительные выборы в 16-м округе были назначены после смерти в мае этого года спикера заксобрания Владимира Варнавского.

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Валерий Лавский