На месте взрыва газа в Балашихе появился стихийный мемориал

Возле многоэтажного дома в Балашихе, где при взрыве газа погибли семь человек, появился небольшой стихийный мемориал. Люди ночью и рано утром приносили к многоэтажному дому цветы и детские игрушки.

На место трагедии прибыли спасатели и глава округа Балашиха Сергей Юров. Они также возложили цветы к стихийному мемориалу.

Разбор завалов дома, где утром 20 сентября взорвался газ, длился всю ночь и все утро. При взрыве обрушились перекрытия трех этажей, было повреждено десять квартир. Закончили разбирать завалы утром 21 сентября.

Всего из-за взрыва погибли семь человек, из них пять жителей дома и два спасателя, на которых при разборе завалов упала бетонная плита. Ночью 21 сентября под обломками дома нашли тела мамы и дочки: они были еще живы 20 сентября, их голоса слышали спасатели, которые пострадали при обрушении бетонной плиты уже после взрыва. Еще 20 человек получили ранения, восемь из них увезли в больницу.

Следственный комитет возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Эвакуированных жильцов (примерно 170 человек) разместили в доме культуры и других пунктах временного размещения. Власти Подмосковья обещают восстановить здание и выплатить компенсации.

Предварительная причина трагедии — взрыв газовоздушной смеси на четвертом этаже. Предположительно эпицентр был в квартире 86-летней Маргариты Горнеевой. По словам ее сына, у матери недавно меняли плиту.

Подробности трагедии — в материале «Газа хватило на три этажа».

Анастасия Ларина