Раиси заявил, что Иран не отказывается от инспекций МАГАТЭ на ядерных объектах

Иран не отказывается от инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), однако готов выслать экспертов, если они подрывают доверие своей деятельностью. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Иран не говорит совсем, что у нас не должно быть инспекций. Таким образом, у нас было очень хорошее сотрудничество с МАГАТЭ. Что касается лиц, которые могут предпринимать усилия, подрывающие уровень доверия, которое им оказывал Иран, то мы нацеливаемся на этих конкретных лиц, а не на инспекции, как таковые»,— сказал господин Раиси на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

16 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран отозвал аккредитацию у нескольких инспекторов агентства, которые должны были следить за исполнением положений Договора о нераспространении ядерного оружия. Он осудил «непропорциональную и беспрецедентную одностороннюю меру» иранского правительства.

Согласно условиям ядерной сделки, которую Иран заключил в 2015 году с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией, МАГАТЭ получило доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет. Инспекторы должны следить, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер.

Лусине Баласян