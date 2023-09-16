Глава МАГАТЭ: Иран отозвал аккредитацию у нескольких инспекторов агентства

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран отозвал аккредитацию у нескольких инспекторов МАГАТЭ, которые должны были следить за исполнением положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

Согласно условиям ядерной сделки, которую Иран заключил в 2015 году с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией, МАГАТЭ получило доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет, для того чтобы следить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер.

Господин Гросси заявил, что инспекторы, у которых отозвали аккредитацию, являются опытными экспертами в сфере обогащения урана. Иран закрыл доступ к объектам для одной трети всех инспекторов агентства, находящихся в стране, передает пресс-служба МАГАТЭ слова господина Гросси.

Глава агентства отметил, что де-юре Ирану разрешено отказывать экспертам МАГАТЭ в аккредитации, но фактически это решение серьезно повлияет на возможность агентства проводить инспекции.

«Я решительно осуждаю эту непропорциональную и беспрецедентную одностороннюю меру, которая влияет на нормальное планирование и проведение проверочной деятельности агентства в Иране и открыто противоречит сотрудничеству, которое должно существовать между агентством и Ираном»,— говорится в заявлении господина Гросси.

Глава МАГАТЭ призвал правительство Ирана пересмотреть свое решение и вернуться на путь сотрудничества с агентством. Кроме того, господин Гросси призвал высшее руководство Ирана связаться с ним, чтобы скорректировать курс и разрешить все противоречия с агентством.

Эрдни Кагалтынов