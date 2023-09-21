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Коммерсантъ FM
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Зеленский рассказал Шольцу о потребностях ВСУ для обороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщила пресс-служба украинского лидера, господин Зеленский сообщил о ситуации на поле боя и потребностях ВСУ.

«Президент отметил важность дальнейшего усиления украинской ПВО для защиты гражданской инфраструктуры в преддверии зимы и функционирования ''зернового коридора''»,— говорится в сообщении. Владимир Зеленский также поблагодарил Олафа Шольца за долговременную поддержку Украины со стороны Германии.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что в ходе 30-минутной встречи Олаф Шольц и Владимир Зеленский обсудили «политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине».

«Канцлер подтвердил свою неизменную солидарность с Украиной. Он подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину в тесной координации с европейскими и международными партнерами»,— отметил господин Хебештрайт (цитата по ТАСС).

18 сентября министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на €400 млн. В него, в частности, войдут различные фугасные снаряды, артиллерийские мины, машины для разминирования, зимняя одежда, электро- и теплогенераторы. Минобороны Германии предположило, что в скором времени правительство примет решение о поставках Taurus.

Лусине Баласян

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