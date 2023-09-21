Принц Саудовской Аравии исключил связь снижения добычи нефти с поддержкой России

Принц Саудовской Аравии председатель Совета министров королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не направлено на помощь России. По его словам, организация действовала согласно показателям спроса и предложения.

«Если возникнет нехватка предложения, наша роль в ОПЕК+ заключается в восполнении этой нехватки. Если есть переизбыток предложения, наша роль ОПЕК+ заключается в том, чтобы измерить это для стабильности рынка»,— заявил принц в интервью FoxNews.

20 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ до конца текущего года сократит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, до среднего уровня экспорта, который сложился в мае—июне.

О сокращении экспорта также объявила Саудовская Аравия. Королевство заявило, что до конца текущего года сохранит сокращение экспорта нефти до 1 млн б/с. Это сокращение дополняет соглашение об ограничении добычи, заключенное странами ОПЕК+ еще в прошлом году. По данным МЭА, ограничение на добычу нефти странами ОПЕК+ приведет к ее значительному дефициту на мировом рынке во второй половине 2023 года.

Лусине Баласян