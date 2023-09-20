Дмитрий Осипов вновь возглавил фракцию «Единой России» в гордуме Тюмени

Депутат Дмитрий Осипов избран руководителем фракции «Единой России» в Тюменской городской думе. За его кандидатуру проголосовали все 28 участников первого организационного собрания партии, сообщили в пресс-службе гордумы.

Дмитрий Осипов избирается в гордуму Тюмени с 2013 года. В 2018 — 2023 годах депутат занимал пост заместителя председателя и руководителя фракции «Единой России» в Тюменской городской думе. В седьмом созыве гордумы господин Осипов работал в постоянных комиссиях по градостроительству и землепользованию и по экономическому развитию и бюджету.

26 сентября участники городской конференции «Единой России» рассмотрят претендентов на должность председателя гордумы Тюмени восьмого созыва и вопрос о поддержке кандидата на избрание главой Тюмени.

Напомним, на выборах депутатов думы Тюмени «Единая Россия» получила 28 мандатов, ЛДПР — четыре, КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — по два. Депутаты восьмого созыва выберут нового главу города из кандидатур, которых представит конкурсная комиссия на заседании думы. Претендент, набравший большее число голосов, будет избран на должность мэра Тюмени. На руководящий пост претендуют действий глава города Руслан Кухарук и заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Василий Алексеев

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