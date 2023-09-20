Журналист Муждабаев заочно получил в России шесть лет за призывы к терроризму

Второй Западный окружной военный суд (Москва) заочно приговорил одного из руководителей крымскотатарского телеканала ATR, бывшего журналиста «Московского комсомольца» Айдера Муждабаева к шести годам колонии с лишением права администрировать сайты на четыре года по делу о призывах к терроризму. Муждабаев сейчас находится за пределами России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айдер Муждабаев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Айдер Муждабаев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Муждабаева признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). «Я расстроен. Мало дали. Я рассчитывал по итогам своих русофобских преступлений лет на восемь минимум»,— написал журналист в своем Telegram-канале.

Дело о призывах к терроризму в отношении Айдера Муждабаева завели в 2019 году. В этом же году Росинформониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. В июне 2020 года Следственный комитет сообщал, что поводом для возбуждения дела стали два поста в соцсети Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ) за 2018 год. В них журналист призывал «хватать русских агентов» и обменивать их на крымского режиссера Олега Сенцова, который тогда отбывал наказание в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий АО) по делу о терроризме. В 2020 году МВД объявило журналиста в международный розыск.

Айдер Муждабаев родился и вырос в Тамбове. С 2008 по 2015 год был заместителем главного редактора газеты «Московский комсомолец». В 2015 году он уехал из России. После переезда Муждабаев занял должность замгендиректора украинского телеканала AT++R, вещающего на видеохостинге YouTube. Точное местоположение журналиста неизвестно. Счета для сбора донатов с трансляций YouTube зарегистрированы в Эстонии.

Полина Мотызлевская