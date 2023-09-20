Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявлений Зеленского

Посол Украины вызван в МИД Польши в связи с заявлениями президента страны Владимира Зеленского о поставках зерна, сообщает польское министерство иностранных дел.

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Фото: Caitlin Ochs, Reuters Владимир Зеленский на Генассамблее ООН

Фото: Caitlin Ochs, Reuters

По данным ведомства, украинский посол в Польше Василий Зварыч должен «срочно прибыть» в МИД республики, где с ним будут обсуждаться высказывания Владимира Зеленского о введенном Варшавой запрете на ввоз зерна с Украины.

Накануне, 19 сентября, господин Зеленский, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, публично обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС (в том числе, Польшу) в том, что они превращают этот вопрос в триллер и этим, по его мнению, помогают России.

Еврокомиссия на прошлой неделе не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Венгрия, Польша и Словакия ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне. Украина сочла это нарушением норм Всемирной торговой организации. На этом фоне президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Сегодня, 20 сентября, господин Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утянуть за собой спасателей.

Александр Кислов