В 2024 году «ВСМПО-Ависма» инвестирует 2,5 млрд рублей в социальные проекты

Корпорация «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) направит более 2,5 млрд руб. на социальные проекты в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Трифонов во время рабочей встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

«Если мы развиваем предприятие, то должны развивать и город. В этом году в социальные проекты будет инвестировано порядка 1,7 млрд руб., на следующий год запланирована сумма вложений более 2,5 млрд руб. Работа идет совместно с властями муниципалитета, поскольку задачи у нас общие»,— отметил господин Трифонов. Глава региона добавил, что «процветание города невозможно без "ВСМПО-Ависма" — ключевого партнера в муниципалитете».

Напомним, за первое полугодие 2023 года корпорация инвестировала в социальную сферу почти 1 млрд руб. Средства были направлены на социальную поддержку сотрудников и их семей, реализацию благотворительных программ и развитие территорий присутствия. Кроме того, с начала года на предприятиях корпорации была повышена зарплата сотрудников. По итогам первого полугодия она составила 70 тыс. руб., что выше среднего показателя по Свердловской области.

Анастасия Реутова

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