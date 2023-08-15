Около 1 млрд рублей направила «ВСМПО-Ависма» в социальную сферу с начала года

За первое полугодие 2023 года инвестиции корпорации «ВСМПО-Ависма» в социальные и благотворительные проекты на территориях присутствия составили 1 млрд руб., сообщила пресс-служба корпорации. Из них на предоставление различных льгот работникам и их семьям выделено 654 млн руб.: 452,6 млн руб. для сотрудников на площадке в Верхней Салде и 201,4 млн руб. — в Березниках. Среди льгот: лечение и отдых для сотрудников и их детей, компенсация питания, организация культурно-массовых мероприятий, материальная помощь пенсионерам.

На строительство и ремонты объектов культуры, спорта и здравоохранения направлено более 144 млн руб. В частности, выделялись средства на благоустройство парка «Космос» и ремонт помещений кинотеатра «Кедр» в Верхней Салде.

Более 191 млн руб. выделены на поддержку образовательных программ, мероприятий культуры и спорта, поддержку общественных организаций и городского общественного движения «Наш дом — Верхняя Салда». Кроме того, с начала года в три этапа была повышена зарплата.

«Руководство компании стабильно выполняет социальные обязательства перед сотрудниками. Индексация зарплат, выделение путевок в оздоровительные лагеря, компенсация расходов на питание – лишь небольшая часть того, что делает работодатель для большого коллектива»,— отметил гендиректор ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» Дмитрий Трифонов.

ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов.

Софья Злобина

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