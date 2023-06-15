«ВСМПО-Ависма» второй раз за год повысила зарплату сотрудникам из-за роста производства

Корпорация «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) провела ежегодную индексацию заработной платы всем сотрудникам компании на 6%, в связи с чем средняя зарплата достигла 69 тыс. руб., сообщили в пресс-службе предприятия. Дополнительные расходы на персонал в 2023 году составили 3,3 млрд руб. Фонд оплаты труда на 16% превысил ФОТ прошлого года.

Как пояснила директор по управлению персоналом корпорации Ольга Фуртатова, такое решение связано с ростом объемов производства и с целью обеспечения кадровой защищенности предприятий. На эти цели компания ежегодно направляет порядка 2 млрд руб.

Напомним, это второе повышение уровня зарплаты за год: в марте заработная плата у основного производственного персонала «ВСМПО-Ависма» выросла в среднем на 21%. На площадке в Свердловской области в первую очередь внимание уделили плавильщикам, кузнецам, прокатчикам, токарям, газорезчикам. За последние два года рост средней зарплаты составил 31%.

ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» — крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов. В компании работают порядка 20 тыс. человек по всему миру. На начало 2022 года партнерами «ВСМПО-Ависма» являлись более 450 компаний в 50 странах мира. Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что потребность в кадрах для свердловской промышленности составляет 15 тыс. человек.

Диана Сунагатуллина

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