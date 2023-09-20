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Коммерсантъ FM
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Стэнфордский университет собирается вернуть все полученное от FTX

Стэнфордский университет вчера, 19 сентября, заявил о намерении вернуть все, что университет получил от обанкротившейся криптобиржи FTX. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на разосланное по электронной почте заявление университета. В пресс-службе университета заявили, что получали от FTX Foundation и связанных с криптобиржей компаний пожертвования, в основном на «исследования, связанные с изучением и предотвращением пандемий».

О решении университета было объявлено после того, как вчера, 19 сентября, FTX подала в суд на родителей основателя криптобиржи Сэма Бэнкмана-Фрида — профессоров Стэнфордского университета Джозефа Бэнкмана и Барбары Фрид. В иске говорится, что они знали о махинациях своего сына с клиентскими средствами биржи и использовали это для личного обогащения. Также там сообщается, что Стэнфордский университет получил от компании $5,5 млн.

Адвокаты родителей Сэма Бэнкмана-Фрида заявили, что обвинения в отношении них «полностью лживы». Самого господина Бэнкмана-Фрида обвиняют в обмане инвесторов, финансовых махинациях, преступном сговоре и др. Он находится под арестом и должен предстать перед судом 3 октября.

Об истории FTX Group — в материале «Ъ» «Корпорация гиков».

Яна Рождественская

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