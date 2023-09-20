СПЧ просит отложить законопроект, разрешающий вырубки на Байкале

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отложить принятие законопроекта, разрешающего сплошные вырубки в экологической зоне Байкала. Документ был принят Госдумой в первом чтении в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Совете по правам человека считают, что необходимо провести дополнительную независимую научную оценку последствий принятия законопроекта и обсудить результаты оценки с гражданским обществом.

«Представители экологических организаций обеспокоены тем, что законопроект создает предпосылки для злоупотреблений, когда под видом модернизации инфраструктуры будут создаваться новые туристические объекты, кратно увеличивающие антропогенную нагрузку на экосистему Байкала»,— говорится в Telegram-канале Валерия Фадеева.

В августе 2023 года в Иркутской области и Бурятии прошли совещания с участием парламентариев, представителей научного и экспертного сообщества — по итогу были разработаны поправки, которые хотят принять. Однако в СПЧ считают, что поправки пока не могут полностью исключить риски негативного воздействия на озеро Байкал.

Валерий Фадеев подчеркнул, что принятие поправок важно для местных жителей, однако этот закон должен полностью нивелировать экологические риски, в том числе сплошные вырубки в интересах «нечистоплотного бизнеса».

Подробнее о законопроекте — в материале «Байкал зовут к топору».

Анастасия Ларина