«Газпром» 21–27 сентября остановит поставки по «Силе Сибири» из-за профилактики

«Газпром» (MOEX: GAZP) сообщил, что с 21 по 27 сентября на газопроводе «Сила Сибири» будут проходить плановые профилактические работы. На этот период транспортировку газа приостановят. В компании напомнили, что, согласно договору с китайской компанией CNPC, профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год, весной и осенью.

По «Силе Сибири» газ доставляют с Чаяндинского месторождения в Китай и российским потребителям на Дальнем Востоке. В прошлый раз профилактические работы на газопроводе проводились с 29 марта до 5 апреля. Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что объем ежегодных поставок по трем маршрутам в Китай («Сила Сибири», «Сила Сибири-2» и «восточный маршрут») составит около 100 млрд куб. м газа.

Лаура Кеффер