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Коммерсантъ FM
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Хуснуллин: семейную ипотеку будет предложено продлить после 1 июля 2024 года

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что строительный блок правительства РФ рекомендует продлить льготную семейную ипотеку после истечения срока ее действия 1 июля 2024 года. На какой срок планируется продлить программу, не уточняется.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Кроме экономического фактора, здесь есть главный социальный фактор, что семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия. Конечно, мы это будем продлевать»,— сообщил господин Хуснуллин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что в дальнейшем правительство России планирует перейти к «кластерному подходу» к ипотечным программам. «Видим, что у нас есть пять групп — основных кластеров по строительству: регионы, где активно строится жилье, где спрос превышает предложение, и регионы, где нет спроса. Мы будем предлагать после 1 июля следующего года делать кластерный подход в поддержке ипотеки»,— добавил вице-премьер, пояснив, что эта мера «поможет поддержать регионы».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что за семь месяцев текущего года свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки улучшили около 400 тыс. семей. По его словам, программа льготной ипотеки уже заработала в присоединенных регионах России.

Льготная ипотека позволяет получить кредит по ставке не более 8% для покупки жилого помещения на первичном рынке недвижимости, а также для строительства жилого дома. По семейной ипотеке ставка не превышает 6% годовых, действует для семей с детьми на жилье в новостройках.

Подробнее — в материале «Ъ» «Льготной ипотеке ищут выход».

Александр Кислов

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