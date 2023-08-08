Путин: с начала года льготной ипотекой воспользовались около 400 тыс. семей

Президент России Владимир Путин заявил, что за семь месяцев текущего года свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки улучшили около 400 тыс. семей. С начала года введено в эксплуатацию 24 млн кв. м жилья, сообщил он.

Льготная ипотека позволяет получить кредит по ставке не более 8% для целей покупки жилого помещения на первичном рынке недвижимости, а также строительства жилого дома. По семейной ипотеке ставка не превышает 6% годовых, действует для семей с детьми на жилье в новостройках.

«Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. ...Введено 24 млн кв. метров, это плюс 8% к тому, что было»,— сказал президент в ходе совещания по вопросам развития строительства (цитата по ТАСС).

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину, что программа льготной ипотеки уже заработала в новых субъектах России. Он заявил, что там находятся «в работе» первые восемь домов.

К концу июля годовой объем выдачи семейной ипотеки (37,34 млрд руб.) уступил объему льготного кредитования на новостройки (38,26 млрд руб.). Ранее в течение года семейная ипотека устойчиво лидировала по количеству выданных ссуд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Семья не устояла перед льготами».

Эрдни Кагалтынов