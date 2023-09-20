В повторном обстреле белгородского села погиб человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели человека в результате повторного обстрела со стороны Украины села Максимовка в Шебекинском городском округе. Ранее сегодня, 20 сентября, во время атаки этого населенного пункта контузию получила местная жительница.

«Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте», — рассказал глава региона в своем Telegram-канале. Также, по его данным, в обстреле Максимовки пострадал еще один мужчина, двигавшийся по трассе во время обстрела. Он получил осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Раненного доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода.

Всего в результате обстрела Максимовки повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс. Ранее губернатор сообщил. что без света после атаки остаются села Поповка и Бершаково.

Белгородская область ежедневно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Украины. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования.

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Сергей Толмачев, Воронеж