Женщину контузило после попадания снаряда в жилой дом в белгородском селе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины из ствольной артиллерии села Максимовка Шебекинского городского округа. В результате атаки пострадала женщина.

Один из снарядов, по словам главы региона, попал в частный дом. Пострадала его хозяйка, которая в момент прилета вышла во двор. Она получила контузию, но от госпитализации отказалась. В самом здании повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадал также еще один дом, у которого выбило окна и посекло фронтоны.

Также в обстреле повреждена линия электропередачи, из-за которой без света остались не только Максимовка, но и села Поповка и Бершаково. Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время, добавил господин Гладков.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. За последние сутки по территории региона было выпущено 87 боеприпасов. Таже над областью сбили пять беспилотников. В селе Головчино Грайворонского городского округа в результате обстрела сегодня утром пострадали четыре домовладения, автомобиль и минитрактор.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж