Правительство поддержало законопроект о контроле за аттракционами

Правительство поддержало введение федерального закона о контроле за деятельностью и состоянием аттракционов всех видов. Законопроект был предложен законодательным собранием Санкт-Петербурга. Регионы могут получить право регистрировать аттракционы, запрещать их деятельность. Появится единый реестр аттракционов.

Правительство дало положительное заключение на законопроект, передают «Известия». В пресс-службе газете сообщили, что отдельный федеральный закон нужен «в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам». Власти отметили, что сейчас требования к безопасности установлены техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности аттракционов». Правительство считает, что новый закон будет «способствовать снижению аварийности и повышению безопасности таких объектов».

В 2022 году было официально зарегистрировано 17 происшествий на аттракционах, сообщил «Известиям» адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Например, в Оренбурге при падении карусели пострадали 20 человек, в Орле погибла 17-летняя девушка. По словам адвоката, на многие аварии не вызывают спасателей, поэтому их невозможно учесть в статистике.

Леонид Уварчев