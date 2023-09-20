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Коммерсантъ FM
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Новые регионы России включат в Южный военный округ

Присоединенные к России ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область с 1 марта 2024 года войдут в границы Южного военного округа. Соответствующий проект указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Датой окончания общественного обсуждения указано 4 октября.

«Установить с 1 марта 2024 года следующее военно-административное деление Российской Федерации. Зона ответственности Южного военного округа будет расширена на новые регионы РФ — Донецкую и Луганскую народную республики, Запорожскую и Херсонскую области»,— говорится в проекте указа.

Также документом предусматривается формирование Ленинградского и Московского военных округов в административных границах субъектов России, сейчас включенных в границы Западного военного округа и Северного флота.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России по итогам референдумов. Украина, а также ряд западных стран не признали территориальные изменения и осудили их, назвав аннексией.

О том, что четыре присоединенных региона войдут в зону ответственности Южного военного округа стало известно в феврале 2023 года. Тогда Минобороны опубликовало обновленную карту округа, в состав которого были включены ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Новые регионы не идут окружным путем».

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